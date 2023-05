Kritiek op Marko: "Hij heeft een probleem met de naam Schumacher"

Mick Schumacher is dit seizoen de reservecoureur van het team van Mercedes. De Duitser kreeg vorig jaar geen nieuw contract bij Haas en zat daarna dus zonder racezitje totdat hij werd opgepikt door Mercedes. Volgens Micks oom Ralf Schumacher kon hij een contract tekenen bij het team van AlphaTauri, maar stak Helmut Marko daar een stokje voor.

Het team van AlphaTauri zocht vorig jaar naar een vervanger voor Pierre Gasly en men kwam uiteindelijk terecht bij Nyck de Vries. De Nederlandse coureur heeft dit seizoen wat moeite met zijn vorm terwijl Mick Schumacher aan de zijlijn staat bij het team van Mercedes. De Duitser werd vorig jaar ook in verband gebracht met het AlphaTauri-stoeltje.

Tost

Volgens Ralf Schumacher had het stoeltje van De Vries eigenlijk naar zijn neefje moeten gaan. De Duitse oud-coureur reageert nogal fel in gesprek met Formel1.de: "Franz Tost dacht aan een compleet andere coureur dan De Vries. Hij weet dat een coureur twee of drie coureur nodig heeft om te groeien en de coureur die toen beschikbaar was, was Mick. Toen kwam Helmut Marko en die wil Mick geen contract geven vanwege persoonlijke redenen ofzo."

Probleem

De weigering van Marko zorgt voor veel ergernis bij Ralf Schumacher. De Duitser is niet blij met de keuzes van Marko en dat steekt hij niet onder stoelen of banken: "Marko heeft of een probleem met de naam Schumacher of hij heeft persoonlijk iets tegen Mick. Ik snap anders niet waarom er geen gesprekken werden gevoerd. Je moet je namelijk beseffen dat Red Bull geen groot marktaandeel heeft in Duitsland. Een Schumacher in je team kan een positieve invloed hebben daarop."