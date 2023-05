"Marko onthult Newey-interesse: "Wolff heeft geen vertrouwen in eigen werknemers""

Adrian Newey verlengde recent zijn contract bij het team van Red Bull Racing. De topontwerper lijkt zich op zijn plek te voelen bij Red Bull, maar hij had ook de mogelijkheid om de renstal te verlaten. Teamadviseur Helmut Marko onthult namelijk dat het team van Mercedes probeerde Newey over te nemen van Red Bull.

Newey is al sinds jaar en dag een belangrijke schakel voor Red Bull Racing. De Britse topontwerper stond aan de wieg van de kampioenswagens van Sebastian Vettel en Max Verstappen. Het was al duidelijk dat andere teams interesse hadden in de diensten van Newey, de Brit had een aflopend contract en had dus zelfs meerdere opties.

Mercedes

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko waagde het team van Mercedes last minute nog een poging bij Newey. De Duitse renstal worstelt momenteel met het design en de prestaties. Newey legde de aanbieding naast zich neer en verlengde zijn Red Bull-contract. Marko onthulde het nieuws in gesprek met F1 Insider: "Het lijkt erop dat meneer Wolff er geen vertrouwen in heeft dat zijn eigen werknemers de problemen kunnen oplossen."

Marko ziet dat ook het team van Ferrari er alles aan doet om toppersoneel los te weken bij Red Bull. Ferrari-kopstuk Laurent Mekies wordt volgend jaar de teambaas van AlphaTauri en in ruil daarvoor wilde Ferrari Pierre Waché overnemen van Red Bull. Marko moet daar niet aandenken: "We zien graag dat Ferrari competitief is, maar op deze manier werkt het niet. We zijn hier geen Arabische bazaar. Waché wil ook niet van team veranderen en wij zouden daar niet mee akkoord gaan."