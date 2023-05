FIA stelt onderzoek in naar pitlane-incident Norris

Een week na het bizarre pitlane-incident van Esteban Ocon in Azerbeidzjan, ging het zondag in Miami weer bijna mis. Lando Norris reed bijna iemand aan toen hij de pitlane in kwam rijden. De FIA heeft de beelden ondertussen ook gezien en men heeft dan ook een onderzoek ingesteld.

Een week nadat Esteban Ocon bijna een groepje fotografen aanreed in Bakoe, reed Norris in Miami bijna tegen een overstekende man aan. De man liep stoïcijns door de pitlane en leek niet door te hebben dat hij ternauwernood aan een ongeluk was ontsnapt. Een woordvoerder van de FIA bevestigt tegenover persbureau AP een onderzoek: "We zijn ons bewust van het incident en we gaan het onderzoeken met de lokale organisatoren.