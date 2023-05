Weer pitlane-incident: Norris raakt bijna overstekende man

Een week na het bizarre pitlane-incident met Esteban Ocon in Azerbeidzjan, is het in Miami weer bijna mis gegaan. De televisiekijker heeft er niets van meegekregen, maar op sociale media gingen beelden rond van een opvallend moment met McLaren-coureur Lando Norris.

Op de onboardbeelden van de Britse coureur is te zien dat het bijna mis gaat op het moment dat hij de pitlane inrijdt. Norris mist namelijk op een haar na een man die oversteekt. De man loopt oogschijnlijk zonder te kijken door de pitlane en Norris had veel geluk. De FIA had voor dit weekend de regels aangepast omtrent het betreden van de pitlane na de finish. Het incident van Norris vond tijdens de sessie plaats en had dus geen betrekking op de aangescherpte regels.