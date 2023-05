McLaren en Alpine vervangen veel motorcomponenten in Miami

Veel teams zijn dit weekend in Miami niet alleen met updates gekomen, maar ook met een grote hoeveelheid nieuwe motoronderdelen. Een aardige hoeveelheid coureurs wisselt dit weekend van motoronderdelen, het team van Alpine heeft Esteban Ocon bijna een compleet nieuwe Power Unit gegeven.

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Ocon dit weekend de beschikking heeft gekregen over een nieuwe ICE, turbocharger, MGU-H, MGU-K en exhaust system. Ook bij het team van McLaren worden er weer veel motorcomponenten gewisseld. Lando Norris krijgt een nieuw exhaust system terwijl Oscar Piastri zijn energy store en control electronics vervangt. Ferrari-coureur Charles Leclerc rijdt dit weekend met een nieuwe MGU-K. De Monegask krijgt dit weekend tevens de beschikking over een nieuwe versnellingsbak.

New document: New PU elements for this Competition

