Ook Ferrari-coureurs passen helmdesigns aan voor Miami

De Grand Prix van Miami is geliefd onder de coureurs en teams. Alhoewel de race pas sinds vorig jaar op de kalender staat, genieten veel kopstukken van de sfeer omtrent de race in de Verenigde Staten. Bij het team van Ferrari hebben beide coureur voor dit weekend hun helmdesign flink aangepast.

Vrijwel alle coureurs rijden dit weekend met een aangepast helmdesign in Miami. Bij Ferrari hebben Charles Leclerc en Carlos Sainz hun helm aangepast aan het thema Miami. Lecerc heeft zijn overwegend witte helm voorzien van een aantal fleurige kleuren en verwijzingen naar palmbomen. Sainz heeft zijn helmontwerp helemaal omgegooid, de Spaanse vlag is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor neonkleuren en nog meer palmbomen.

C² are ready for the 305 馃尨馃敟#MiamiGP 馃嚭馃嚫 pic.twitter.com/GzbY1f1M7B