Ook Hülkenberg start Azerbeidzjaanse Grand Prix vanuit de pitlane

Vanmiddag staan er maximaal achttien auto's op de startgrid voor de Azerbeidzjaanse Grand Prix. Naast Esteban Ocon zal er namelijk nog een coureur vanuit de pitlane gaan starten. Ook het team van Haas heeft in de afgelopen nacht de parc ferme-regels verbroken waardoor Nico Hülkenberg vanuit de pits start.

Hülkenberg kende vooralsnog een matig weekend in de straten van Bakoe. Na afloop van de Sprint heeft Haas besloten om de set-up van de auto van Hülkenberg aan te passen. Aangezien dit tegen de regels is, start hij vanuit de pitlane. Hij zal hier samen staan met Esteban Ocon, de Fransman ontving eenzelfde straf en moest ook in de Sprint vanuit de pitlane starten.