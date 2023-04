Steiner vindt Mercedes-exit Hamilton onlogisch

Lewis Hamilton hoopte dit jaar eindelijk op jacht te kunnen gaan naar zijn achtste wereldtitel in de Formule 1, maar vooralsnog lijkt dit onmogelijk. De Mercedes is nog geen topwagen en het team heeft het weer zwaar. Günther Steiner verwacht niet dat Hamilton Mercedes in de steek gaat laten.

Hamilton beschikt momenteel over een aflopend contract bij het team van Mercedes. Het heeft er alle schijn van dat de zevenvoudig wereldkampioen zijn contract gaat verlengen, maar aangezien dit nog niet is gebeurd komen er steeds meer geruchten naar buiten. Meerdere kenners hebben bijvoorbeeld aangegeven dat Hamilton perfect zou passen bij het team van Ferrari, een concurrent van Mercedes.

Haas-teambaas Günther Steiner denkt dat dit allemaal onzin is. De flamboyante Italiaanse teambaas gaat ervanuit dat Hamilton zich voor altijd zal verbinden aan Mercedes. In gesprek met PA News Agency spreekt Steiner zich erover uit: "Lewis zal bij Mercedes blijven rijden tot het einde van zijn loopbaan. Welke andere mogelijkheden zijn er voor hem? Daar moet je goed over nadenken. Welke opties zijn er? Ik denk dat dit er maar weinig zijn. Hij heeft een punt bereikt waar wennen aan iets nieuws niet positief zal zijn."