Steiner wil regels niet te snel veranderen: "Niet te draconisch zijn"

Momenteel denkt men in de Formule 1 aan grote formatwijzigingen omtrent het sprintweekend. De hoge heren van de sport zouden daarnaast graag het aantal vrije trainingen willen verminderen. Niet iedereen is het eens met deze plannen, Günther Steiner hoopt dat de wijzigingen niet te draconisch zijn.

Volgende week wordt in Azerbeidzjan het eerste sprintweekend van het huidige seizoen afgewerkt. De kans is groot dat er dan wordt gewerkt met een gloednieuw weekendformat. Op de vrijdag zou er dan één vrije training worden gereden gevolgd door een kwalificatie. Op zaterdag volgt dan nog een kwalificatie waarna de coureurs de sprint zullen afwerken.

Te draconisch

Haas-teambaas Günther Steiner ziet deze regelwijziging wel zitten, maar hij hoopt dat er niet teveel in één keer wordt aangepast. In gesprek met Motorsport.com is de Italiaan duidelijk: "Naar mijn idee is het óf een wedstrijd óf een training. Je kan niet zeggen dat iemand een training wint, want dan moet je er een wedstrijd van maken. Als er iets op het spel staat, dan gaat iedereen ervoor en zwakt het de races af. We moeten wel blijven oppassen dat we niet proberen te draconisch te zijn."

Koppig

Steiner is dan ook geen tegenstander van een nieuw format of een proefballonnetje. De teambaas van Haas hoopt simpelweg dat er niet te snel iets wordt ingevoerd: "Laten we beetje bij beetje dingen veranderen. We moeten altijd blijven zorgen dat we iets proberen en als het niet werkt, dan moeten we ook niet bang zijn om iets anders te doen en niet te koppig te blijven zijn. Dat is altijd mijn idee. Op die manier zijn we ook tot dit sprintweekend gekomen, aangezien er veel mensen er eerst tegen waren. Nu is iedereen er volgens mij best blij mee."