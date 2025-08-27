Ferrari-legende grijpt titel in grote NASCAR-klasse

Voormalig Ferrari-coureur Rubens Barrichello weet van geen ophouden. De Braziliaan racet nog altijd in zijn thuisland, en daar heeft hij afgelopen weekend geschiedenis geschreven. Hij heeft namelijk de titel gepakt in de Braziliaanse NASCAR-tak. Het is een flinke prestatie voor de 53-jarige coureur.

Barrichello was jarenlang een bekend gezicht in de Formule 1-wereld. Hij debuteerde in 1993 in de koningsklasse bij het team van Jordan. Hij werd vooral bekend als de teamgenoot van Michael Schumacher bij het team van Ferrari. Hij reed van 2000 tot en met 2005 voor de Italiaanse renstal, waarna hij ook nog reed voor Honda, Brawn GP en Williams. Bij Brawn kende hij een mooie opleving, en wist hij weer te winnen.

Barrichello blijft maar doorgaan

Barrichello reed in 2011 zijn laatste Grand Prix, maar dat betekende niet dat hij zijn helm aan de wilgen hing. De populaire Braziliaan reed onder meer in de IndyCar en veroverde in 2014 de titel in de Stock Car-klasse in zijn thuisland. In 2022 herhaalde hij dit kunstje.

Nieuwe titel

Dit jaar nam Barrichello deel aan de Braziliaanse NASCAR-klasse. Deze klasse wordt officieel erkend door de Amerikaanse NASCAR-organisatie, en het is dan ook een belangrijk kampioenschap. Afgelopen weekend schreef Barrichello zijn vierde race van het seizoen op zijn naam op het Autodromo Vella Citta. Met nog één race te gaan kan hij niet meer worden ingehaald, en heeft hij de titel op zak.

Eerbetoon aanstaande

Voor de Braziliaan is dit een nieuwe mijlpaal in zijn lange loopbaan. Deze titel krijgt nog een staartje, want hij zal later dit jaar in het zonnetje worden gezet tijdens een speciaal gala van de NASCAR. Samen met onder meer de kampioenen uit de grote kampioenschappen, de Cup Serie, de Xfinity Series en de Truck Series, zal hij hier worden geëerd. Het wordt een mooi moment voor de ervaren coureur.