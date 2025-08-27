user icon
Ferrari-legende grijpt titel in grote NASCAR-klasse

Ferrari-legende grijpt titel in grote NASCAR-klasse
  • Gepubliceerd op 27 aug 2025 08:48
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Voormalig Ferrari-coureur Rubens Barrichello weet van geen ophouden. De Braziliaan racet nog altijd in zijn thuisland, en daar heeft hij afgelopen weekend geschiedenis geschreven. Hij heeft namelijk de titel gepakt in de Braziliaanse NASCAR-tak. Het is een flinke prestatie voor de 53-jarige coureur.

Barrichello was jarenlang een bekend gezicht in de Formule 1-wereld. Hij debuteerde in 1993 in de koningsklasse bij het team van Jordan. Hij werd vooral bekend als de teamgenoot van Michael Schumacher bij het team van Ferrari. Hij reed van 2000 tot en met 2005 voor de Italiaanse renstal, waarna hij ook nog reed voor Honda, Brawn GP en Williams. Bij Brawn kende hij een mooie opleving, en wist hij weer te winnen.

Barrichello blijft maar doorgaan

Barrichello reed in 2011 zijn laatste Grand Prix, maar dat betekende niet dat hij zijn helm aan de wilgen hing. De populaire Braziliaan reed onder meer in de IndyCar en veroverde in 2014 de titel in de Stock Car-klasse in zijn thuisland. In 2022 herhaalde hij dit kunstje.

Nieuwe titel

Dit jaar nam Barrichello deel aan de Braziliaanse NASCAR-klasse. Deze klasse wordt officieel erkend door de Amerikaanse NASCAR-organisatie, en het is dan ook een belangrijk kampioenschap. Afgelopen weekend schreef Barrichello zijn vierde race van het seizoen op zijn naam op het Autodromo Vella Citta. Met nog één race te gaan kan hij niet meer worden ingehaald, en heeft hij de titel op zak.

Eerbetoon aanstaande

Voor de Braziliaan is dit een nieuwe mijlpaal in zijn lange loopbaan. Deze titel krijgt nog een staartje, want hij zal later dit jaar in het zonnetje worden gezet tijdens een speciaal gala van de NASCAR. Samen met onder meer de kampioenen uit de grote kampioenschappen, de Cup Serie, de Xfinity Series en de Truck Series, zal hij hier worden geëerd. Het wordt een mooi moment voor de ervaren coureur.

Rubens Barrichello Ferrari

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 59.404

    Rubens was een goede coureur en een toffe peer maar m.i. geen "legende".
    Yuki (bijvoorbeeld) rijdt al jaren voor Minarditororossoalphataurivisacashapprbformulaoneracingbulls maar dat maakt hem ook geen "Minarditororossoalphataurivisacashapprbformulaoneracingbulls-legende"...

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 09:22
  • Beri

    Posts: 6.642

    Je bent dus een LEGENDE alhier als je al voor een team gereden hebt. Duidelijk.

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 09:33
    • Larry Perkins

      Posts: 59.404

      Jij bent een "GeePeeToeDee-legende @Beri...

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 09:55
    • Beri

      Posts: 6.642

      Wat maakt het jou dan @Larry? Een god?

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 10:35
    • snailer

      Posts: 29.350

      Beri accepteert de credits niet die hij krijgt.... Je wordt niet serieus genomen, Larry.

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 12:50
  • misstappen

    Posts: 3.310

    zal wel weer huilen worden..

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 09:58
  • MWHT

    Posts: 5.546

    Spyker F1 legende Christian Albers heeft vast ook nog wel eens een race gereden...

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 11:31
  • snailer

    Posts: 29.350

    Er was toch een rijder daar die zichzelf de beste rijder van de wereld noemde? Deed die dan niet mee?

    Waarschijnlijk niet. Anders had een oude knar geen kans gehad.

    Overigens hoedje af voor de nieuwe Nascar legende!

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 12:52
    • snailer

      Posts: 29.350

      Denk dat Rubens die gast de muur in heeft geKyled.

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 12:53

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

BR Rubens Barrichello -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land BR
  • Geb. datum 23 mei 1972 (53)
  • Geb. plaats São Paulo, Brazil, BR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,72 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
