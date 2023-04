Haas-baas Steiner straalt vertrouwen uit in ontwikkelingsrace met concurrenten

De excentrieke teambaas van het Formule 1-team van Haas Guenther Steiner zit naar eigen zeggen in de aanvalmodus. Volgens de Italiaanse topman kan zijn renstal dit seizoen stappen in positieve richting zetten, waarbij hij hoopt de concurrenten achter zich te laten.

Het Formule 1-team van Haas heeft een ervaren rijdersduo, waarbij comeback-kid Nico Hulkenberg bij de Grand Prix van Australië al een knappe zevende eindplaats wist te behalen. Ondanks dat het middenveld er dicht bij elkaar op zit, heerst er volgens Haas-teambaas Guenther Steiner een goede sfeer binnen het Amerikaanse team.

In voorgaande jaren bleek Haas moeite te hebben om de auto gedurende de seizoenen verder in een positieve richting te brengen. Toch meent Steiner dat 2023 een ander verhaal is: "Momenteel denken we aan aanvallen, en niet alleen aan verdedigen. Iedereen is tevreden – maar niet tevreden genoeg om het maar lekker rustig aan te doen. Het team werkt hard om deze performance te kunnen volhouden – maar belangrijker nog, om het te verbeteren."

"We blijven druk bezig om de auto door te ontwikkelen. Het is lastig om de performance in deze auto's te vinden, omdat we in het tweede jaar van de nieuwe regelgevingen zitten. Hoe meer jaren er nu verstrijken, hoe moeilijker het is om die tijdwinst te vinden. Je moet er alles aan blijven doen om vooruit te komen", sluit Steiner af.