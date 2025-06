Verstappen en Leclerc ontlopen extra straf na touché

Max Verstappen en Charles Leclerc kunnen opgelucht ademhalen. De stewards hebben hun incident op het rechte stuk bekeken, maar ze hebben besloten geen straffen uit te delen. Hierdoor blijft een mogelijke schorsing voor Verstappen dit weekend uit.

Verstappen en Leclerc kwamen elkaar tegen op het rechte stuk na de herstart. Na de 'snap' van Verstappen in de laatste bocht reden ze naast elkaar op het rechte stuk. Leclerc stuurde naar links, en daarbij raakten de twee coureurs elkaar. Verstappen riep dat hij werd geramd, maar de stewards zien er geen straf in. Beide coureurs kunnen dus opgelucht ademhalen.

Geen grote schade

Verstappen kreeg na afloop van de Grand Prix van Spanje een zware straf voor het moment met George Russell. Vlak daarvoor was Verstappen al in woede uitgebarsten na een incident met Charles Leclerc op het rechte stuk. Hij werd geraakt op zijn wiel, en daar was hij niet tevreden over. In de uitloopronde besloten de stewards een onderzoek te openen.

De stewards bespraken het moment met Verstappen en Leclerc, en ze namen alle data door. Volgens de stewards probeerde Leclerc de Red Bull in te halen op het rechte stuk, en bewogen beide auto's daarna naar elkaar toe. Hierna hadden ze kort contact, maar ze liepen allebei geen schade op bij het incident.

Incident was niet nodig

Bij de stewards gaven beide coureurs aan dat het een incident was dat ze hadden kunnen voorkomen. Daarnaast waren ze het er ook over eens dat het had kunnen eindigen in een zeer zware crash. Maar ze concludeerden ook dat geen van hen een grote schuld hadden aan het incident. Daarom hebben de stewards besloten geen straffen uit te delen.

Leclerc houdt hierdoor zijn derde plaats vast. De Monegask was na afloop verrast door het feit dat hij op het podium wist te eindigen.