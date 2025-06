Wolff houdt zich rustig over Verstappen-incident: "Heb het niet goed gezien"

Max Verstappen en George Russell zorgden voor vuurwerk in de slotfase van de Grand Prix van Spanje. De twee raakten elkaar, waarna Verstappen een tijdstraf van tien seconden kreeg. Mercedes-teambaas Toto Wolff probeert zich op de vlakte te houden over de hele situatie.

Verstappen en Russell kwamen elkaar vlak na de herstart voor het eerst tegen. Nadat de Nederlander was gepasseerd door Charles Leclerc, probeerde Russell het in de eerste bocht. Dit ging echter niet, en Verstappen dook de uitloopzone in. Hij kwam voor Russell terecht, en zijn team vroeg hem om de positie terug te geven.

Wolff begrijpt het incident niet

Verstappen reageerde furieus op het verzoek van Red Bull, maar hij leek wel te willen voldoen aan de vraag. Hij leek ruimte te maken, waarna Russell het gat indook. Dit ging mis, want Verstappen leek niet de intentie te hebben om zijn positie terug te geven. Ze raakten elkaar, waarna de stewards een tijdstraf van tien seconden uitdeelden aan Verstappen.

Beide coureurs waren na afloop van de race woedend. Mercedes-teambaas Toto Wolff leek er niet te veel over willen zeggen bij Viaplay: "Ik weet niet eens wat er allemaal gebeurde! Ik hoorde dat ze tegen Max hadden gezegd dat hij zijn positie moest teruggeven en George erlangs moest laten."

Roadrage

Dit gebeurde in eerste instantie dus niet, en dat resulteerde in een touché tussen de twee coureurs. Hierdoor kreeg Verstappen straf, en Russell werd vierde. Wolff blijft erbij dat hij niet helemaal wist wat er aan de hand was tussen de coureurs: "Ik moet even de hele situatie gaan bekijken. Maar als dit een gevalletje van roadrage was, dan is dat zeker niet goed."

Verstappen viel door zijn tijdstraf van tien seconden terug naar de tiende positie. Door deze straf begint hij langzaam de aansluiting te verliezen in de strijd om de wereldtitel.