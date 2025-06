FIA bevestigt gigantische inschattingsfout Red Bull: "Verstappen hoefde plek aan Russell niet terug te geven"

Max Verstappen heeft een zware Grand Prix in Spanje achter de rug. De Nederlandse Red Bull-coureur kreeg een zware tijdstraf voor een moment met George Russell. Nu blijkt dat Red Bull een kapitale inschattingsfout heeft gemaakt, Verstappen hoefde zijn positie namelijk niet terug te geven.

Verstappen had het zwaar na de herstart in Spanje. Na een momentje in de laatste bocht, werd hij door Charles Leclerc gegrepen op het rechte stuk. Mercedes-coureur George Russell rook daarna zijn kans in de eerste bocht, maar Verstappen moest hierdoor de uitloopzone induiken.

Verstappen moest zijn positie teruggeven

Er ontstond onduidelijkheid, want de stewards van de FIA openden een onderzoek. De vraag was of Verstappen zijn Mercedes-rivaal buiten de baan had ingehaald, en bij Red Bull wilden ze niet te lang blijven wachten. Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase vroeg hem om de positie terug te geven.

Verstappen reageerde furieus, en het was het begin van een enorme chaos. Russell had namelijk ook gehoord dat Verstappen hem erlangs zou laten. In bocht 5 leek Verstappen aan de kant te gaan, maar toen Russell hem probeerde in te halen, gooide hij de deur dicht. Ze raakten elkaar, en Verstappen kreeg er een tijdstraf van tien seconden voor.

Kapitale inschattingsfout

Na afloop van de race bleek echter dat Red Bull een kapitale inschattingsfout heeft gemaakt. Volgens de stewards belandde Verstappen namelijk in de uitloopzone doordat Russell kort de macht over het stuur verloor. Hij kon er dus niets aan doen, en volgens de stewards heeft hij dus ook niet op onrechtmatige wijze ingehaald.

Verstappen had zijn positie niet hoeven teruggeven. Door de verwarring die ontstond door het incident ging het allemaal mis, en bij Red Bull zullen ze zich voor hun kop slaan. Verstappen werd door zijn tijdstraf van tien seconden uiteindelijk als tiende geklasseerd, waardoor zijn achterstand in het wereldkampioenschap groeide.