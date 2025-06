Max Verstappen heeft geen spijt van bizarre actie in Spanje

Max Verstappen speelde afgelopen weekend een negatieve hoofdrol in de Grand Prix van Spanje. Zijn duel met George Russell zorgde voor veel kritiek, maar Verstappen maakt zich daar niet druk om. De Nederlander stelt dat hij er geen spijt van heeft.

De slotfase van de Grand Prix van Spanje was een enorme chaos. Na de herstart verloor Verstappen zijn derde plek aan Charles Leclerc, en kwam hij George Russell ook nog tegen in de eerste bocht. Hij reed door de uitloopzone, waarna Red Bull hem verzocht om de positie terug te geven aan Russell.

Geen spijt van de actie

Verstappen reageerde verontwaardigd, en leek Russell erlangs te laten. Hij stuurde echter weer naar binnen waardoor ze elkaar raakten. Het leverde de gefrustreerde Verstappen een tijdstraf van tien seconden op, en de zaak werd alleen maar pijnlijker toen na afloop bleek dat Verstappen zijn plek helemaal niet terug hoefde te geven.

Russell hoeft geen telefoontje van Verstappen te verwachten, zo legt laatstgenoemde uit aan De Telegraaf: "Of ik hier met George over ga praten? Nee, dat is denk ik helemaal niet nodig. Ik heb hem niets te zeggen." Spijt heeft Verstappen ook niet: "In het leven moet je niet te vaak spijt hebben van iets. Je leeft maar één keer. Dus nee, ik heb ook van vandaag geen spijt."

Titel nu echt uit zicht

Door de straf viel Verstappen terug naar de tiende plaats in de race-uitslag. Zijn titeldromen kunnen nu wel in de ijskast worden geplaatst, want de achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris is alleen maar groter geworden.

Verstappen denkt niet aan de titel. Hij weet dat de wagens van de papajakleurige renstal simpelweg te snel zijn: "Maar als zij het echt voor elkaar hebben, dan zijn ze tot nu toe echt onverslaanbaar. Dat is dit seizoen ook wel duidelijk."