Russell geeft complimentjes aan Verstappen: "Zo'n goede coureur"

George Russell eindigde op de vierde plaats tijdens de Grand Prix van Spanje en was in de laatste fase van de race nog voorbijgegaan aan Max Verstappen. Het ging echter niet vanzelf en het resulteerde in een tien-seconden-penalty voor de Nederlander.

Russell was getuige van een contact tussen Leclerc en Verstappen en had daarna zelf nog een moment met de Nederlander. De Brit had verwacht dat Verstappen een plek zou teruggeven, maar toen reden ze tegen elkaar aan.

'Leclerc was behoorlijk agressief'

Volgens Russell was het niet de fout van Max Verstappen dat de Nederlander in contact kwam met Charles Leclerc, zo zegt hij tegenover Viaplay: "Niets eigenlijk. Het was, ik bedoel, Charles was behoorlijk agressief tegen Max op het rechte stuk. Ik denk dat ze contact maakten." De Mercedes-coureur had verwacht dat Verstappen hem een plek zou teruggeven na een aanval van de Mercedes-coureur.

"Dus ik ging langs de binnenkant van Max [Verstappen]. Hij draaide naar binnen. We maakten een beetje contact. Hij nam de bocht. Dus ik verwachtte een positie om terug te wisselen", zegt Russell tegenover Viaplay.

Blij met straf

Russell kijkt best positief terug op zijn slotrace. De Mercedes-coureur had een crash met Verstappen op het einde, maar hij is tevreden met de uitkomst daarvan: "Ik bedoel, hij liet me passeren in de vijfde bocht, en ik liet wat ruimte over en, weet je, crashte gewoon tegen me aan. Dus ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik ga er geen twee keer over nadenken, want uiteindelijk eindigden we op P4. Hij eindigde op plaats 10."

"Het is een beetje jammer, want Max is zo'n geweldige coureur en je ziet zulke geweldige dingen zoals je deed in Imola met de inhaalactie en dan, weet je, heb ik het gevoel dat de manoeuvre vandaag een beetje onnodig was. Maar zoals ik al zei, dat is zijn probleem", zo eindigt de Mercedes-coureur zijn praatje.

Concurrent

Ondanks de crash staat George Russell nog steeds behoorlijk wat punten achter de Nederlander. Het verschil tussen de twee is 26 punten. Mercedes heeft als team ook een plekje moeten afstaan. Ferrari heeft ze ingehaald in het constructeursklassement.