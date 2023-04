Piastri werkt test af op circuit van Imola

Door het wegvallen van de Chinese Grand Prix gaat het Formule 1-circus aan het einde van deze maand pas weer verder. De noodgedwongen lentepauze betekent echter niet dat de coureurs stil gaan zitten. McLaren-coureur Oscar Piastri nam gisteren namelijk alweer plaats achter het stuur.

De Australische coureur reed afgelopen weekend nog zijn thuisrace in Melbourne, maar mocht gisteren alweer opdraven op het circuit van Imola in Italië. McLaren organiseerde een 'closed test' waarbij Piastri in actie kwam met een MCL35M uit het seizoen 2021. Ook Lando Norris kwam in actie op Imola. De Britse renstal organiseert wel vaker een test tijdens het seizoen, vorig jaar kwamen daarbij onder andere Colton Herta en Will Stevens in actie.

Why wait three weeks to get back on track when you can do it just three days later?! 馃ぉ@OscarPiastri is first up this morning, running the 2021 #MCL35M in a closed test at Imola. pic.twitter.com/cj31ywcLFl