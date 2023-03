Marko benadrukt teamregels: "Daar hielden ze zich in Jeddah aardig aan"

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Het lijkt er dan ook sterk op dat Max Verstappen en Sergio Perez doormiddel van een onderling duel de titelstrijd gaat uitvechten. Helmut Marko wil echter dat de coureurs niet te veel brokken gaan maken, er zijn belangrijke afspraken gemaakt.

De Red Bulls zijn momenteel veel sneller dan de wagens van de concurrerende renstallen. In zowel Bahrein als Saoedi-Arabië was de voorsprong op de andere teams zeer fors. In Saoedi-Arabië vochten teamgenoten Verstappen en Perez een duelletje uit om de snelste raceronde. Er ontstond wat rumoer nadat beide coureurs verschillende radioberichten ontvingen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft aan dat men bij het team afspraken heeft gemaakt over de onderlinge gevechten tussen de coureurs. In gesprek met OE24 legt Marko het uit: "Ze hielden zich in Jeddah over het algemeen aan de afspraken. Vijf rondjes voor het einde mochten ze voluit gaan en Perez was een goede tacticus. Hij probeerde de snelste ronde te pakken aan het einde van de race, maar hij maakte een foutje. We hebben dan wel twee topcoureurs, maar we moeten ervoor zorgen dat we een voorsprong opbouwen totdat de budgetcapstraf ons gaat beïnvloeden."