Marko verwacht fitte Verstappen: "Compleet andere Max in Australië"

Max Verstappen reed afgelopen weekend in Saoedi-Arabië een zware race. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest een forse inhaalrace rijden na aandrijfasproblemen in de kwalificatie. Verstappen had het op fysiek vlak ook lastig aangezien hij ziek was geweest, Helmut Marko belooft dat de coureur in Australië weer volledig fit zal zijn.

Verstappen miste vorige week in Jeddah de mediadag omdat hij iets later dan gebruikelijk was vertrokken uit zijn woonplaats Monaco. De regerend wereldkampioen kampte namelijk met de naweeën van een buikgriep, hierdoor was hij de gehele week voorafgaand de Saoedische Grand Prix ziek. Tijdens de sessies was Verstappen dan ook niet volledig fit.

Red Bull-adviseur Helmut Marko zag dat zijn stercoureur het moeilijk had in de straten van Jeddah. Verstappen had volgens Marko nog veel last van het virus. In gesprek met F1-Insider geeft Marko aan dat alles volgende week in orde zal zijn met Verstappen: "Hij was in Saoedi-Arabië niet honderd procent fit. Momenteel doet hij er dan ook alles aan om tijdens de volgende race weer maximaal te kunnen presteren. In Australië zullen we weer een compleet andere Verstappen gaan zien."