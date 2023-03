Albon is positief ondanks DNF na remproblemen: "Waren gehele weekend snel"

Williams-coureur Alex Albon zal veel positiefs uit Jeddah meenemen. De Thais-Britse Formule 1-rijder was tijdens de race veelal rondom de staart van de top tien met zijn collega’s druk in gevecht, waarna hij uiteindelijk vanwege remproblemen vroegtijdig moest stoppen. Ondanks zijn DNF meent de 26-jarige dat zijn FW45-auto momenteel goed aanvoelt.

Alex Albon bevond zich tijdens de race geregeld in het middenveld, waarbij hij naast teamgenoot Logan Sargeant onder andere met beide Haas-coureurs Nico Hulkenberg en Kevin Magnussen op de baan in gevecht was. De FW45-auto van Williams lijkt ook dit seizoen op het rechte stuk lekker te lopen, een karakteristiek dat volgens velen zeker bij het Jeddah Corniche Circuit past.

In de 27e ronde berichtte Albon richting zijn team dat zijn remmen niet meer goed functioneerden, waarna de coureur als een baksteen in posities naar beneden viel. De problemen konden niet opgelost worden, waardoor Albon uiteindelijk genoodzaakt was om zijn Williams-auto naar binnen te rijden en de race vroegtijdig te staken.

Ondanks een DNF naast zijn naam, is de coureur echter wél tevreden over het de stand van zaken rondom zijn auto. Albon laat weten 'veel positiefs' uit Jeddah mee te nemen: "Dit is de beste auto die ik tot nu toe bij Williams heb gehad, dus dat is heel positief. Het is alleen wel frustrerend dat de auto veel potentie in zich had en we dat vervolgens niet hebben kunnen gebruiken. De kwalificatie verliep niet lekker, maar de race hadden we alles onder controle op onze gebruikelijke positie. Het gehele weekend waren we al snel", concludeert Albon tevreden.