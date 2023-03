Marko lacht om actie Verstappen: "Dat is typisch Max"

Het team van Red Bull Racing kende een zeer sterk raceweekend in Saoedi-Arabië. De Oostenrijkse renstal pakte wederom een 1-2tje en dit keer ging de zege naar Sergio Perez. Max Verstappen werd na een inhaalrace tweede en pakte in de laatste ronde nog de snelste raceronde. Helmut Marko kan daar wel om grinniken.

Verstappen reed op het eerste oog een extreem sterke Grand Prix in het Saoedische Jeddah. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kampte in de kwalificatie met problemen aan de aandrijfas en moest daardoor starten als vijftiende. Verstappen ging niet bij de pakken neer zitten en reed een sterke inhaalrace. In de slotfase aasde hij op de snelste raceronde en dat zorgde bij hem voor een beetje frustratie.

Trots

Red Bull-adviseur Helmut Marko kon er achteraf wel om lachen. De Oostenrijkse adviseur was blij met de resultaten van zijn coureurs en sprak zich uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "Ik ben echt zeer tevreden, zeker na de problemen van Max in de kwalificatie. En dan rijdt hij van de vijftiende plek naar de tweede plek! Het was niet makkelijk om allebei de coureurs vooraan het veld te hebben en tegelijkertijd goed voor de wagens te kunnen zorgen!"

Snelste ronde

Verstappen en Perez waren in de slotfase bezig met een soort onderling duel. Allebei de coureurs wilden immers het extra puntje voor de snelste ronde pakken, ze staan namelijk vrijwel gelijk in punten in het wereldkampioenschap. Verstappen pakte de snelste ronde in het laatste ronde en daar kan Marko om grinniken: "Dat was echt weer typisch Max! In het allerlaatste rondje pakte hij de snelste ronde zodat Checo niet kon reageren."