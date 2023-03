Verstappen baalt van tweede plaats: "We hadden moeten winnen"

Max Verstappen reed gisteren in Jeddah een zeer sterke Grand Prix. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest na een mislukte kwalificatie als vijftiende starten, maar hij kwam alsnog als tweede over de finishlijn. Verstappen mag tevreden zijn, maar na afloop gaf hij aan dat hij dit zeker niet was.

Verstappen kende in de kwalificatie van zaterdag problemen met zijn aandrijfas waardoor hij niet veel verder kwam dan de vijftiende startplaats. Terwijl zijn teamgenoot Sergio Perez simpel de leiding greep, vocht Verstappen zich mede dankzij de Safety Car naar voren. Hij wilde de jacht openen op Perez, maar dit lukte uiteindelijk niet.

Aandrijfas

Verstappen kreeg in de laatste fase van de Grand Prix wederom te maken met problemen aan zijn aandrijfas. De Nederlandse coureur liet het weten aan zijn team, maar volgens hen was er niet veel meer aan te doen. Verstappen kwam wel over de streep en legde het uit bij Viaplay: "Het waren een beetje dezelfde problemen de aandrijfas, alleen ging hij dit keer niet stuk. Je merkt veel vibraties en een aantal rare dingetjes met de balans."

Winnen

De tweede plaats leek op het eerste oog een prima resultaat te zijn, maar de altijd ambitieuze Nederlander baalde als een stekker. Hij was dan ook zeer kritisch: "Ik had gisteren al een klotedag, als je tweede ligt wil je gewoon dat extra puntje van de snelste ronde pakken. Je moet gewoon beter zijn als team en dit soort problemen niet hebben. Het was dan een heel erg andere race geweest voor mij. We hebben de schade beperkt, maar we hadden hier gewoon moeten winnen."