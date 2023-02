Marko waakt voor euforie, maar ziet sterk punt: "Dat is wel bemoedigend"

Het team van Red Bull Racing zag er in de afgelopen dagen zeer sterk uit tijdens de testdagen op het circuit van Sakhir in Bahrein. De Oostenrijkse renstal is dan ook de titelfavoriet, maar zelf willen ze zich nog niet op de borst kloppen. Helmut Marko wil namelijk wat kanttekeningen plaatsen.

Red Bull reed in Bahrein veel rondjes en was daarnaast ook zeer snel. Max Verstappen was op de eerste dag zeer snel en Sergio Perez noteerde op de zaterdag zelfs de snelste tijd. De tijden van Perez op de zaterdag zorgde voor veel angst bij de concurrentie, hij verbeterde zijn snelle tijd meerdere keren.

Red Bull wordt over het algemeen dan ook gezien als de grote favoriet voor de wereldtitel in het aanstaande seizoen. Teamadviseur Helmut Marko wil niet te vroeg juichen en sprak zich uit bij de internationale media: "Ja, het ging heel erg goed. Maar ik zeg het nog een keer, we weten niet hoeveel brandstof de andere teams aan boord hadden. Het feit dat de eerst volgende auto op vier tienden van ons staat, is best wel bemoedigend."