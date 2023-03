Leclerc tevreden ondanks gridstraf: "Red Bull op een ander niveau"

Charles Leclerc reed in Saoedi-Arabië een zeer sterke kwalificatie. De Ferrari's leken niet mee te kunnen komen met het geweld van de andere topteams, maar de Monegask reed toch de tweede tijd van de dag. Door zijn gridstraf start Leclerc verder naar achteren, het zorgt voor wisselende emoties bij de Ferrari-coureur.

Leclerc rijdt dit weekend met nieuwe control electronics, aangezien hij twee weken geleden in Bahrein ook al een vers setje ontving van deze onderdelen heeft hij zijn eerste motorstraf van het jaar te pakken. Hij liet in de kwalificatie in Jeddah in ieder geval zien over de juiste snelheid te beschikken. Hierdoor heeft Ferrari vertrouwen op een goede afloop.

Na afloop van de kwalificatie mocht Leclerc zich vanwege zijn tweede tijd van de sessie melden bij de microfoon van de Formule 1. In gesprek met interviewer van dienst Khalil Baschir sprak hij zich uit: "Of ik tevreden ben? Ja en nee. Aan de ene kant denk ik dat het qua pace een zeer lastig weekend is voor ons. Ik ben dan ook heel erg blij met mijn rondje. Ik denk dat ik alles voor elkaar kreeg en dat ik echt op de limiet reed. Red Bull is hier echter op een compleet ander niveau."