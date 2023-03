Verstappen vergeleken met Senna: "Deze jongen is heel erg goed"

Max Verstappen maakt al geruime tijd veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur jaagt dit jaar op zijn derde wereldtitel op rij en heeft de eerste stap al gezet met zijn zege in Bahrein. Verstappen wordt gezien als de hedendaagse ster van de sport, Jo Ramirez vergelijkt hem zelfs met Ayrton Senna.

Verstappen maakt al sinds zijn debuut in de koningsklasse van de autosport veel indruk op de fans, volgers en kenners. In 2021 werd hij na een intense strijd met Lewis Hamilton voor het eerst wereldkampioen en vorig jaar pakte hij zijn tweede titel op een zeer overtuigende wijze. Voor dit seizoen geldt hij dan ook als de grote titelfavoriet.

Voormalig McLaren-kopstuk Jo Ramirez werkte in zijn jaren samen met de legendarische Ayrton Senna. Ramirez ziet de prestaties van Verstappen en hij is zeer onder de indruk. In gesprek met het Spaanse AS legt hij zijn mening uit: "Deze jongen is heel erg goed. Hij heeft de rol van Ayrton Senna in de moderne Formule 1 op zich genomen. Met deze auto, dit team en Adrian Newey is hij bijna niet te verslaan. Zijn teamgenoot Perez is heel erg goed, maar hij mist het killer instinct van Max."