Marko verduidelijkt Aston Martin-opmerking: "Grapje vanuit mijn kant"

Achter de dominante Red Bulls kwam vorig week in Bahrein Aston Martin-coureur Fernando Alonso als derde over de streep. De AMR23 lijkt echter in veel opzichten op de Red Bull van vorig seizoen. Helmut Marko maakte er in Bahrein dan ook een grapje over, hij benadrukt nu dat dit alleen maar een grapje was.

Na afloop van de Bahreinse Grand Prix in Sakhir stond Red Bull-adviseur Helmut Marko de internationale media te woord. De Oostenrijker liet op grappende wijze weten dat er drie Red Bulls op het podium stonden. Dit was een verwijzing naar het feit dat de Aston Martin veel uiterlijke gelijkenissen vertoond met de kampioenswagen van Red Bull van afgelopen seizoen.

De woorden van Marko ging de wereld over en sommigen zagen het als een soort sneer in de richting van het team van Aston Martin. Marko maakte zich er op zijn beurt niet zo druk over. In gesprek met de Duitse tak van Motorsport.com geeft hij meer duidelijkheid: "Het was absoluut geen wijzende vinger. Het moet dan ook zeker niet als beschuldiging worden gezien. Het was slechts een grapje vanuit mijn kant. Als je kijkt naar het startveld dat we nu hebben, dan lijkt de Aston Martin nou eenmaal op de Red Bull-wagen."