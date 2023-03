Chadwick opgenomen in prestigieuze "top 30 jonger dan 30" lijst van Forbes

Indy NXT-coureur en Williams Academy-talent Jamie Chadwick is opgenomen in een zeer imposante lijst van mediaplatform Forbes. In het zogenoemde “top 30 jonger dan 30” lijst van meest prestigieuze mensen binnen de sportwereld heeft de vrouwelijke coureur onder andere een plekje naast Mercedes-coureur George Russell en voetbalster Erling Haalang gekregen.

Met onder andere driemaal de W-series-titel op zak is Jamie Chadwick al lang en breed binnen de autosport bekend. Sinds dit seizoen neemt de vrouwelijke Britse coureur deel aan de Amerikaanse Indy NXT-raceklasse, waarin ze voor het grote team van Andretti Autosport uitkomt. Ook maakt de 24-jarige coureur uit het Britse plaatsje Bath deel uit van de Williams Racing Academy.

Chadwick werd in de prestigieuze lijst van Forbes opgenomen, waarop ze in haar statement richting het Amerikaanse mediaplatform liet weten dat het bereiken van de Formule 1 nog altijd haar ultieme doel is, in combinatie met de missie om inspiratie op te wekken zodat er een volgende generatie vrouwen binnen de wereld van de autosport toetreedt.

Op de website feliciteert Williams Racing haar Academy Driver met het behalen van de indrukwekkende lijst.