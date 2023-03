Newey zag problemen bij Red Bull: "Moet toegeven dat het lachen ons verging"

Het team van Red Bull Racing kende afgelopen weekend in Bahrein een vrije simpele Grand Prix. Max Verstappen won de race en zijn teamgenoot Sergio Perez kwam als tweede over de streep. Alles leek te kloppen bij Red Bull, maar volgens Adrian Newey was dit zeker niet het geval.

Red Bull werd voorafgaand de openingsrace in Bahrein al gezien als de topfavoriet voor de zege op het Bahrain International Circuit. Op de vrijdag had Red Bull het lastig in de eerste twee vrije trainingen, Max Verstappen worstelde bijvoorbeeld met de balans van de RB19. In de kwalificatie leek alles weer koek en ei en veroverde Verstappen en Perez de eerste startrij.

Eerste vrije training

Technisch kopstuk Adrian Newey geeft aan dat men bij Red Bull vol goede moed toeleefde naar de openingsrace. De Brit baseerde zich op de testdagen en dat legt hij uit in de F1 Nation Podcast. Newey is duidelijk: "De test verliep goed voor ons en we waren van mening dat we een competitieve auto hadden. Ik moet wel toegeven dat het lachen ons een beetje verging tijdens de eerste vrije training. Dat kwam doordat we een paar probleempjes hadden."

Onverwachts

Newey zag echter dat men bij Red Bull de problemen uit de eerste vrije training serieus nam. De Britse ontwerper geeft wel aan dat het beeld van een foutloos weekend niet klopte: "De jongens hebben goed op de problemen gereageerd. We hebben vrijdag een lange avond gehad om de problemen op te kunnen lossen. We hadden qua betrouwbaarheid op vrijdag een onverwacht probleem, dat zorgde ervoor dat we extra werk op ons bordje kregen."