Marko ziet Aston Martin als grootste rivaal: "Max nog steeds de snelste met de longruns"

Het team van Red Bull Racing begon het huidige Grand Prix-weekend als de grote favoriet voor de overwinning. De Oostenrijkse renstal kende echter een wisselende eerste dag en zag daarin vooral veel concurrentie van Aston Martin. Helmut Marko denkt dan ook dat de Britse renstal vooralsnog de grootste concurrent van het team is.

Red Bull was met Sergio Perez de snelste in de eerste vrije training in Bahrein. Max Verstappen werd in die sessie echter derde, Aston Martin-coureur Fernando Alonso was namelijk een fractie sneller. In de tweede vrije training was Alonso zelfs de snelste en moesten Verstappen en Perez genoegen nemen met de tweede en de derde plek.

Red Bull-adviseur Helmut Marko kijkt dan ook vooral naar het team van Aston Martin als de voornaamste concurrent. De Oostenrijkse adviseur is daar nogal duidelijk over in gesprek met de internationale media: "Zoals het er nu uitziet lijkt het team van Aston Martin met Alonso het tweede team te zijn. Interessant is echter met hoeveel benzine in de auto Alonso zijn rondjes reed. Met de longruns was Max echter nog steeds de snelste op de baan."