Verstappen kijkt uit naar seizoenstart: "Als team concentreren op verbetering"

Vandaag wordt het eerste Formule 1-weekend van het jaar afgetrapt met de mediadag op het circuit van Bahrein. De heren coureurs zullen hun mediaverplichtingen afwerken voordat ze op vrijdag beginnen met de vrije trainingen. Max Verstappen kijkt ernaar uit, maar hij weet ook dat de testweek iets anders is dan de race.

Afgelopen week werden er op het circuit van Sakhir in Bahrein drie testdagen afgewerkt door de teams en de coureurs. Verstappen en zijn team Red Bull Racing kwamen daar zeer sterk voor de dag. De Nederlandse regerend wereldkampioen reed snelle tijden, reed veel rondjes en de nieuwe RB19 zag er eveneens zeer betrouwbaar uit.

Verbetering

Verstappen zelf heeft zich in alle rust voorbereid op de start van het nieuwe Formule 1-seizoen. De Red Bull Racing-coureur is duidelijk in gesprek met Verstappen.com: "Na de testdagen in Bahrein ben ik hier gebleven, het was dus een mooie aanloop naar het raceweekend. Na al het testwerk, gaan we vanuit een goede positie het weekend in. Je kunt van alles zeggen over het beoordelen van de data uit de testweek, maar een auto kan zich op elke baan anders gedragen. We zullen ons dus als team moeten concentreren op verbetering."

Beter doen

Verstappen is zich er dus van bewust dat de testdagen een volledig ander beeld kunnen geven van hoe de verhoudingen er echt uit zien. Op zondag worden de punten pas verdeeld in de Grand Prix en Verstappen weet dat. De Red Bull-coureur spreekt zich erover uit: "We moeten altijd proberen het beter te doen, dat is wat we het hele jaar moeten nastreven. We hadden drie zeer positieve testdagen, maar de race is wat telt."