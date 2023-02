Steiner stellig: "Er bestaat geen middenveld meer"

Tijdens de testdagen op het circuit van Sakhir in Bahrein vielen afgelopen week meerdere dingen op. Veel teams maakten indruk en ook het team van Haas kwam aardig voor de dag. De Amerikaanse renstal reed veel rondjes en zag er betrouwbaar uit. Teambaas Günther Steiner denkt dat het middenveld is verdwenen.

Het middenveld in de Formule 1 was afgelopen seizoen zeer close. De verschillen tussen de teams achter de top drie, die top drie bestond uit Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes, waren zeer klein. Het is dan ook de verwachting dat dit hetzelfde zal zijn in het aanstaande seizoen dat aankomend weekend wordt afgetrapt in Bahrein.

Haas was één van de teams dat positief opviel tijdens de testdagen op het circuit van Sakhir. De Amerikaanse renstal maakte veel meters en wordt door een paar kenners gezien als een mogelijk outsider voor verrassingen. Haas-teambaas Günther Steiner denkt dat het middenveld voor zeer veel spanning gaat zorgen, zo laat hij weten aan Speedcafe: "Ik denk dat er helemaal geen middenveld meer bestaat. Ik denk dat je de topteams hebt en dan de rest. Dat is mijn mening en zo zie ik dat op dit moment."