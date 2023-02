Sargeant blij met progressie FW45: ''Nog nooit zoveel kilometers afgelegd op een dag''

Debutant Logan Sargeant keer zeer tevreden terug op hoe de tweede testdag was verlopen. De Amerikaan in dienst van Williams reed met de 154 ronden de meesten van alle coureurs die die dag in actie kwamen. Sargeant was met name blij over hoe de FW45-bolide presteerde op het Bahrein International Circuit in Sakhir.



"Ik denk dat ik afgelopen vrijdag de meeste kilometers heb gemaakt die ik ooit op een dag heb afgelegd", zei Sargeant na de sessie. "Ik kon me fysiek goed staande houden.''



Hij vervolgt: "We hebben zoveel gereden, wat een bewijs is van het team en het harde werk dat ze erin hebben gestoken. We gingen de hele dag in de goede richting en het was echt positief.

Sargeant legde uit met welk plan hij de garage uitreed. "We hebben vanmorgen naar kortere runs gekeken en gezien de temperatuur op het circuit was ik redelijk tevreden met hoe de auto aanvoelde. Tijdens de lange runs vanmiddag zat de auto in een goed raamwerk en kon ik er precies mee rijden zoals ik wilde.''

"Er zijn nog steeds dingen waar we naar op zoek zijn, maar dat laat ik morgen aan Alex Albon over. Over het algemeen ben ik erg blij met waar we de auto hebben en ik kan niet wachten om volgende week te gaan racen."



Team ook tevreden

Dave Robson, head of performance bij Williams, had veel lof voor zijn Amerikaanse pupil. "Logan reed de hele dag, wat hem een ​​uitstekende work-out opleverde voorafgaand aan de Grand Prix.''

"Hij kon veel nieuwe bandensets gebruiken en kreeg daardoor de kans om te experimenteren met afstelling en bandenbeheer. Hij heeft uitstekend werk geleverd, veel nuttig werk verricht en hoewel zijn tests voorafgaand aan het seizoen erg kort waren, heeft hij veel waardevolle ronden kunnen rijden.''