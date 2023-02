Bottas rijdt met zeer bijzondere testhelm in Bahrein

Valtteri Bottas komt vanmiddag voor het eerst in actie tijdens de wintertest in Bahrein. De Finse coureur van Alfa Romeo reed in het afgelopen seizoen regelmatig met zeer opvallende helmdesigns, deze trend zet hij deze week voort. Bottas rijdt namelijk met een wel heel erg opvallende helm.

Bottas rijdt vanmiddag namelijk de garage uit met een helm gebaseerd op zijn eigen look. De helm toont namelijk opvallende gelijkenissen met de nieuwe haardracht van de Finse coureur. De helm is voorzien van het matje van Bottas, zijn eigen gezicht en zelfs zijn prominente snor. Het vizier van de helm vormt gelijk de ogen van Bottas. De helm is wederom ontworpen door zijn vriendin Tiffany Cromwell.