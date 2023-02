Bottas toont compleet nieuw helmdesign voor 2023

Het team van Alfa Romeo presenteerde eerder deze week de nieuwe wagen aan de buitenwereld. Coureurs Valtteri Bottas en Guanyu Zhou waren tevens gekleed in hun nieuwe teamkleding. Bottas maakt van het moment gebruik om te kiezen voor een nieuw, opvallend helmdesign voor het komende seizoen.

De Finse coureur staat aan de vooravond van zijn tweede seizoen in dienst van Alfa Romeo. Bottas heeft gekozen voor een helmontwerp dat er compleet anders uit ziet dan vorig jaar. De Fin zal dit jaar gaat rijden met een helm met vooral blauwe en zwarte accenten. Bottas geeft zelf aan dat hij dol is op deze kleur blauw, tevens één van de kleuren van Finland. Het design is wederom ontworpen door zijn vriendin Tiffany Cromwell.