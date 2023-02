Hamilton evenaart bijzonder Schumacher-record

Lewis Hamilton is al sinds 2007 actief in de Formule 1 en hij denkt voorlopig nog niet aan stoppen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft in zijn lange loopbaan voor nog maar twee renstallen gereden. Door deze opvallende reeks is hij momenteel dicht bij een evenaring van een bijzonder record.

Hamilton staat namelijk aan de vooravond van zijn elfde seizoen in dienst van het team van Mercedes. Met deze reeks komt Hamilton op gelijke hoogte met Michael Schumacher. De Duitse zevenvoudig wereldkampioen reed in totaal elf seizoenen voor het team van Ferrari en Hamilton gaat dat nu dus evenaren. Een viertal coureurs deelt de derde plaats in deze rangschikking, David Coulthard (McLaren), Jim Clark (Lotus), Jacques Laffite (Ligier) en Mika Häkkinen (McLaren) reden allemaal negen seizoenen voor hun team.