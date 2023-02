Alpine bevestigt deal met Andretti Cadillac

Het is algemeen bekend dat de Amerikaanse grootmachten Andretti en Cadillac met een gezamenlijk team de Formule 1 willen betreden. Het is nog lang niet zeker of de FIA het bid goedkeurt, maar Andretti heeft een aantal belangrijke zaakjes wel al geregeld. Alpine-kopstuk Laurent Rossi geeft namelijk aan dat ze Andretti zullen voorzien van krachtbronnen.

Andretti aast al geruime tijd op een plekje op de Formule 1-grid. De bekende Amerikaanse racefamilie probeerde eerst Sauber over te nemen en wil nu een eigen team oprichten. Toen autosportfederatie FIA bekend maakte dat geïnteresseerde partijen zich konden aanmelden, kondigden Andretti en Cadillac direct hun plannen aan. Tevens meldden ze zich bij de FIA.

Niet alle huidige teams staan te springen om nieuwe teams te verwelkomen in de sport. Bij Alpine denken ze daar iets anders over. Alpine-kopstuk Laurent Rossi deelt in gesprek met Reuters welke afspraken ze hebben gemaakt met Andretti: "We hebben afgesproken dat als ze hun licentie krijgen voor de Formule 1, wij ze van een powertrain zullen voorzien. Maar ze moeten eerst maar eens laten zien dat ze de Formule 1 kunnen betreden. Ze moeten daarvoor door alle processen komen en laten zien dat ze iets toevoegen aan de sport en de grid."