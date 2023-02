Montoya leerde veel van Marko: "Hij liet mij terugrennen naar zijn kantoor"

Red Bull-adviseur Helmut Marko staat bekend om zijn strenge houding jegens talentvolle coureurs uit de opleidingsploeg. De Oostenrijker loopt echter al wat jaren mee en heeft al veel betekend voor veel coureurs. Ook Juan Pablo Montoya heeft veel aan Marko gehad en kent ook de strenge kant van de huidig Red Bull-adviseur.

Marko is bij Red Bull verantwoordelijk voor de coureurs en voor de coureurs uit het Red Bull Junior Team. De Oostenrijker staat hier bekend om zijn strenge aanpak, coureurs kunnen zomaar uit de talentenstal worden getrapt als ze niet presteren zoals er van hen wordt verwacht. Marko heeft echter ook een goed gevoel voor talent, in de huidige Formule 1 rijden veel coureurs die vroeger lid waren van het juniorenteam van Red Bull.

Juiste bedoelingen

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya werkte vroeg in zijn loopbaan ook samen met Marko. De Colombiaan reed in 1997 voor het Formule 300-team van Marko en in gesprek met Motorsport.com denkt hij hieraan terug: "Het was een zware tijd, maar hij maakte mij wel een betere coureur. Hij riep altijd dat ik problemen had en dat ik gek was. Hij deed dat met de juiste bedoelingen. Hij pushte mij om een beter persoon te worden."

Salade

Montoya leerde dus veel van Marko, de Colombiaan leerde ook dat er met Marko niet te spelen valt. Montoya kan zich één specifiek moment nog goed voor de geest halen: "Ik weet nog dat ik werd uitgenodigd voor een lunch in zijn huis. Ik kreeg een salade, maar ik at toen geen groentes. Vervolgens liet hij mij terugrennen naar zijn kantoor, het was ruim een uur rennen. Ik was toen heel erg boos op hem, maar ik realiseer mij nu dat het zijn manier was om mij vooruit te helpen."