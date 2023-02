Norris rijdt eerste rondjes van het jaar in Barcelona

Het nieuwe Formule 1-seizoen komt langzaam maar zeker weer op gang. Veel teams zijn bezig met de voorbereidingen op het aanstaande seizoen en Haas heeft zelfs al de nieuwe wagen aan de buitenwereld getoond. Ook het team van McLaren is hard bezig met de voorbereidingen en men is de baan alweer opgegaan.

Net als het team van Mercedes, reed het team van McLaren gisteren de eerste rondjes van 2023. De Britse renstal reisde af naar het circuit van Barcelona en daar kroop Lando Norris weer achter het stuur. De Britse coureur nam plaats in de MCL35M waarmee het team in 2021 reed. Op de foto's is te zien dat de wagen niet is voorzien van veel sponsorstickers. Het team onthult de nieuwe wagen op 13 februari.

Taking the MCL35M for some laps around Barcelona? Oh, go on then. 😁🙌@LandoNorris is back behind the wheel! pic.twitter.com/zmbeTCTHGP