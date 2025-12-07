Lando Norris heeft zijn kinderdroom verwezenlijkt. De Brit schudde Max Verstappen en Oscar Piastri van zich af en is voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen geworden in de Formule 1. Na afloop was Norris in alle staten.

De slotrace in Abu Dhabi zal voor Norris als een eeuwigheid geduurd hebben. Hij moest zijn McLaren-teamgenoot Piastri voor zich dulden na een fenomenale inhaalactie in de openingsronde en toezien hoe Verstappen uiteindelijk de Grand Prix wist te winnen. Maar een derde plek bleek uiteindelijk genoeg te zijn voor de man uit Bristol. "Ik ga huilen", zo luidde de Brit op de boordradio vol emotie.

Norris kan emoties niet onderdrukken

Nadat hij uit de auto was gestapt, kon Norris zijn emoties niet onderdrukken. De Brit werd door zijn ouders vol met tranen ontvangen en liet ze logischerwijs dan ook de vrije loop in zijn podiuminterview. "Oh, God. Ik heb al een tijdje niet meer gehuild", aldus een dolblije Norris.

"Ik had niet gedacht dat ik zou huilen, maar dat deed ik wel. Het is een lange reis. Het is een lange reis. Allereerst wil ik mijn jongens, iedereen bij McLaren, heel erg bedanken. Mijn ouders", voegde Norris daaraan toe die vervolgens weer in tranen uitbarstte.

Norris bedankt Verstappen en Piastri

Norris richtte zich vervolgens tot zijn rivalen, Verstappen en Piastri. "Ik bedoel, het voelt geweldig, weet je. Ja, ik weet nu een beetje hoe Max zich voelt. En ik wil Max en Oscar feliciteren, mijn twee grootste concurrenten van het hele seizoen. Het was een genoegen om tegen hen beiden te racen. Het was een eer. Ik heb ook veel van hen beiden geleerd. Dus ik heb ervan genoten."

Norris heeft zich met dit wereldkampioenschap in een heel illuster rijtje gezet. De Brit is nu de 35e wereldkampioen in de F1, waarvan de elfde uit Engeland. "Het was een lang jaar, maar we hebben het gehaald. We hebben het gehaald en ik ben zo trots op iedereen."