Norris schrijft geschiedenis met eerste wereldtitel: "Ik ga huilen"

Lando Norris heeft zijn kinderdroom verwezenlijkt. De Brit schudde Max Verstappen en Oscar Piastri van zich af en is voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen geworden in de Formule 1. Na afloop was Norris in alle staten. 

De slotrace in Abu Dhabi zal voor Norris als een eeuwigheid geduurd hebben. Hij moest zijn McLaren-teamgenoot Piastri voor zich dulden na een fenomenale inhaalactie in de openingsronde en toezien hoe Verstappen uiteindelijk de Grand Prix wist te winnen. Maar een derde plek bleek uiteindelijk genoeg te zijn voor de man uit Bristol. "Ik ga huilen", zo luidde de Brit op de boordradio vol emotie.  

Norris kan emoties niet onderdrukken 

Nadat hij uit de auto was gestapt, kon Norris zijn emoties niet onderdrukken. De Brit werd door zijn ouders vol met tranen ontvangen en liet ze logischerwijs dan ook de vrije loop in zijn podiuminterview. "Oh, God. Ik heb al een tijdje niet meer gehuild", aldus een dolblije Norris. 

"Ik had niet gedacht dat ik zou huilen, maar dat deed ik wel. Het is een lange reis. Het is een lange reis. Allereerst wil ik mijn jongens, iedereen bij McLaren, heel erg bedanken. Mijn ouders", voegde Norris daaraan toe die vervolgens weer in tranen uitbarstte. 

Norris bedankt Verstappen en Piastri 

Norris richtte zich vervolgens tot zijn rivalen, Verstappen en Piastri. "Ik bedoel, het voelt geweldig, weet je. Ja, ik weet nu een beetje hoe Max zich voelt. En ik wil Max en Oscar feliciteren, mijn twee grootste concurrenten van het hele seizoen. Het was een genoegen om tegen hen beiden te racen. Het was een eer. Ik heb ook veel van hen beiden geleerd. Dus ik heb ervan genoten."

Norris heeft zich met dit wereldkampioenschap in een heel illuster rijtje gezet. De Brit is nu de 35e wereldkampioen in de F1, waarvan de elfde uit Engeland. "Het was een lang jaar, maar we hebben het gehaald. We hebben het gehaald en ik ben zo trots op iedereen."

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.990

Tis de terechte wereldkampioen.....maar ik had net liever dat Max hem was geweest....toch meer de smaakmaker sinds de zomer.

Ik mag de fans van Max graag plagen en terecht wijzen, maar ze zijn wèl fan van de beste coureur...

  • 11
  • 7 dec 2025 - 15:58
Reacties (29)

Login om te reageren
  • beetee

    Posts: 15

    Ik hoop dat ze de skidblokken nog even nameten ;)

    • + 3
    • 7 dec 2025 - 15:51
    • bvonk2

      Posts: 189

      blijf maar hopen ;)

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:22
  • Track Position

    Posts: 19

    Strak gereden en de terechte kampioen. Heerlijk die straf voor Tsunoda!

    • + 4
    • 7 dec 2025 - 15:55
  • Larry Perkins

    Posts: 61.971

    LANDO NORRIS en McLaren-fans van harte gefeliciteerd! Uitstekende prestatie!

    • + 3
    • 7 dec 2025 - 15:58
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.990

    Tis de terechte wereldkampioen.....maar ik had net liever dat Max hem was geweest....toch meer de smaakmaker sinds de zomer.

    Ik mag de fans van Max graag plagen en terecht wijzen, maar ze zijn wèl fan van de beste coureur...

    • + 11
    • 7 dec 2025 - 15:58
    • Larry Perkins

      Posts: 61.971

      Zo, deir kums de monkey oud of de slief...

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 16:12
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.990

      Kan zomaar zijn dat ik er morgen heel anders tegenaan kijk....maar voor nu sta ik achter mijn reactie.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:28
  • jd2000

    Posts: 7.495

    Lando verdiend kampioen. Het is hem gegund. Max bedankt voor het spannend maken van het kampioenschap.

    • + 3
    • 7 dec 2025 - 15:58
  • Snelrondje

    Posts: 8.915

    Terechte kampioen. Heeft een strakke race gereden in de finale. Het is een mooi seizoen geweest. En de finale race was nog spannend.
    Felicitaties aan de Lando fans.

    • + 3
    • 7 dec 2025 - 16:02
  • Joeppp

    Posts: 8.152

    Iedereen die een WK wint verdiend het omdat het over zoveel races gaat en niet 1 specifiek moment. Maar qua seizoen was toch Verstappen weer de smaakmaker. Het was zo overduidelijk dat Mclaren de snelste auto had maar door stomme fouten en slechte afspraken bleef het tot de laatste race spannend. Een andere coureur dan verstappen had allang opgegeven maar 2 puntjes aan het eind tov auto die veruit het beste is voelt ook als een overwinning. Je zag het ook aan Verstappen, de GOAT keek naar Norris en had er vrede mee voor deze keer. Ook dat maakt hem een groot kampioen en Norris nog maar een kleintje.

    • + 3
    • 7 dec 2025 - 16:04
    • Smock

      Posts: 294

      Een andere coureur dan Verstappen had al lang op gegeven? Wat een onzin. Op basis waarvan is dat nou weer gebaseerd? Als die andere coureur ook races blijft winnen en competitief blijft zou die echt niet opgeven, denk je wel?

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 16:11
    • Babs

      Posts: 132

      Hoezo? Het was toch volkomen duidelijk dat Piastri het al had opgegeven? Dat zijn twee laatste races best goed waren, was too litlle, too late.

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 16:23
    • jd2000

      Posts: 7.495

      Joeppp heeft wel gelijk. Verstappen heeft iedere race behalve Spanje gemaximaliseert. Kan verder geen een coureur op de grid zeggen.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:29
    • NicoS

      Posts: 19.805

      Ik denk dat de meeste teams hadden opgegeven, namelijk met doorontwikkelen…..
      Max zal altijd voor het beste resultaat gaan, en zal altijd alles geven, dat zit nou eenmaal in z’n dna.
      En ja, ik denk dat dat verstappen onderscheid van andere coureurs, altij de wil om alles te geven, en niet met minder genoegen nemen. Dit zien we al jaar in jaar uit, ook als hij ver op kop ligt dan nog zal hij balen als hij ook maar iets laat liggen. Dat hebben in 2023 gezien, balen als er een race niet gewonnen wordt, terwijl hij dat WK allang niet meer mis kon lopen.

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 16:29
  • dutchiceman

    Posts: 5.509

    Schitterend jaar.
    Mooi kampioenschap.
    Terechte winnaar.

    Genoeg werk te verrichten nog
    Maar eerst genieten.

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 16:05
  • 919

    Posts: 3.907

    Dit gaat een zware week worden.... Bok chagrijnig is het vrouwtje na deze race, dat houdt helaas wel een weekje aan...

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 16:06
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.990

      Dat wordt dan de rechterhand voorrang geven deze week....veel plezier!

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 16:15
    • Sambalbei

      Posts: 1.828

      Dat wordt op de bank slapen... Of in de tuin...

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:20
    • 919

      Posts: 3.907

      ’Dat wordt dan de rechterhand voorrang geven deze week....veel plezier!’

      Dat is nog een optie, heb het voorgelegd, maar dan moet het handje eerst onder de warme kraan, kamertemperatuur ziet ze niet zitten...

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:35
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.573

    Altijd mooi zo'n eerste, incl. de ontlading.

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 16:18
  • NicoS

    Posts: 19.805

    Uiteindelijk verdient de coureur met de meeste punten het WK, en dat was Lando dit jaar.
    Up’s en down’s gekend, maar hij staat straks met die beker in z’n handen, goed gedaan!!

    • + 2
    • 7 dec 2025 - 16:21
  • Babs

    Posts: 132

    Inhalen met vier wielen buiten de baan had gewoon bestraft moeten worden. Dat Yuki een fout heeft gemaakt is geen vrijbrief voor Norris om dat ook te doen. Dat hier geen straf voor is gegeven zal voor altijd een smet blijven op Lando's titel.

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 16:21
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.990

      Mss ff terugkijken en dan nogmaals reageren....

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 16:26
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.351

      Houdt toch op.

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 16:30
    • delange

      Posts: 2.580

      Sukkel

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:35
    • schwantz34

      Posts: 41.549

      Yuki was gewoon illegaal aan het slingeren alsof hij net uit de kroeg kwam, dat Lando zijn aanval ondanks dat doorzette was gewoon niet meer dan logisch want dat zou bijna elke coureur gewoon gedaan hebben gezien het snelheidsverschil!

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 16:37
    • NicoS

      Posts: 19.805

      Die vijf seconden hadden hem geen pijn gedaan, dus dat maakt niet uit.
      Hadden ze hem kunnen geven, ja volgens de regels wel, ook al wordt je gedwongen.
      Maar verder had het geen invloed, dus prima zo.

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 16:37
  • Pietje Bell

    Posts: 32.300

    Het is Norris van harte gegund. Hele mooie emotionele beelden hoe hij voor het eerst
    Wereld Kampioen werd. Heb er net zo van genoten als van Max in 2021 na afloop.
    Ze leven daar hun hele leven naar toe. Jammer voor Max van die 2 punten, maar
    het is niet anders.

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 16:28
  • Pipje

    Posts: 648

    Proficiat lando, geniet ervan want waarschijnlijk je laatste.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 17:13

