Steiner begrijpt Mercedes-stap van Schumacher

Mick Schumacher kreeg na afgelopen seizoen geen nieuw contract bij het team van Haas. De Duitser werd vervangen door zijn teamgenoot Nico Hülkenberg en tekende zelf een contract als derde coureur bij Mercedes. Haas-teambaas Günther Steiner vindt het een goede stap van de Duitser.

Schumacher presteerde afgelopen seizoen zeer wisselvallig bij het team van Haas. De Duitse coureur steeg op bepaalde momenten boven zichzelf uit, maar maakte tevens zeer veel fouten. In Saoedi-Arabië, Monaco en Japan schreef hij zijn wagen volledig af. Bij Haas besloot men hem dan ook geen nieuw contract te geven. Mercedes pakte vervolgens door en legde Schumacher vast als derde coureur.

De Vries

Haas-teambaas Günther Steiner had nog niet gereageerd op de transfer van zijn voormalige coureur. De Italiaanse teambaas laat aan RTL Duitsland weten dat hij blij is voor Schumacher: "Hij bevindt zich daar op een heel erg goede positie bij het team van Mercedes. Ze hebben ook nog eens heel erg veel zusterteams. Kijk naar hun vorige derde coureur, Nyck de Vries. Hij stapte vorig jaar in een Williams en heeft nu een AlphaTauri-zitje."

Goede plek

Steiner is van mening dat Schumacher nu ook een goede kans maakt op een comeback in de Formule 1. De teambaas van Haas gaat door met complimenten uitdelen: "Mick bevindt zich daardoor nu ook in een goede positie. Ik hoop voor geen enkele coureur dat hij een race moet missen, maar als er een kans is dan kan Mick rijden. Soms levert één stapje terug juist twee stappen voorwaarts op. Hij zit op een goede plek bij een team waar hij de grootste kans heeft op een zitje in de toekomst."