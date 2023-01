Magnussen haakt definitief af voor 24 uur van Daytona

Het hing al in de lucht, maar Kevin Magnussen doet definitief niet mee aan de 24 uur van Daytona in het weekend van 28 januari. De Haas F1-coureur zegt dit Amerikaanse racespektakel af vanwege een handoperatie door een cyste. Jason Hart zal de Deen vervangen bij het team van MDK Motorsports.



Magnussen zou uitkomen in de GT-klasse in Porsche 911 GT3 R en het stoeltje delen met Mark Kvamme, Trenton Estep en zijn vader, Jan Magnussen. ''Ik heb van de doktoren het advies gekregen om de race volgende week niet te rijden'', zei de Deen via een statement op zijn Twitter-account. ''De operatie is goed verlopen, maar ik moet zoveel mogelijk rusten om fit te zijn voor de strijd voordat we beginnen met de voorbereidingen voor het F1-seizoen. Het is jammer. Ik heb uitgekeken naar die fantastische race en naar een nieuwe kans om met mijn vader en MDK Motorsports te rijden. Ik wens het team een geweldig weekend in Daytona.''



Coureur en teameigenaar Mark Kvamme vindt het ook jammer dat Magnussen niet mee kan doen, maar is opgelucht dat de ingreep aan zijn hand goed is gegaan. ''We zijn blij dat de operatie van Kevin is gelukt en we wensen hem allemaal een spoedig herstel. Zoals we al hebben aangegeven, is de gezondheid van onze coureurs en teamleden altijd onze eerste prioriteit. We zijn ook verheugd aan te kondigen dat Kevin op Daytona zal worden vervangen door onze Porsche Carrera Cup-coureur Jason Hart. Jason en ik raceten vorig jaar samen op Le Mans en ik was erg onder de indruk van zijn jarenlange ervaring, talent en toewijding aan zijn vak. Dit wordt weer een spannende uitdaging voor MDK Motorsports.''