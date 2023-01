Alesi ziet geheim wapen van Red Bull: "Newey maakt het verschil"

Het team van Red Bull Racing was afgelopen seizoen zeer succesvol in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal had een zeer snelle auto gebouwd en veroverde met Max Verstappen de wereldtitel en de constructeurstitel. Jean Alesi is echter van mening dat deze titels vooral komen door de kennis van Adrian Newey.

Red Bull was afgelopen seizoen veel sterker dan de concurrentie van Mercedes en Ferrari. Mercedes kende een zeer tegenvallend seizoen waarin ze veel performance tekort kwamen ten opzichte van de concurrentie. Ferrari begon sterk aan het seizoen maar viel daarna ver terug vanwege betrouwbaarheidsproblemen en tactische blunders. Aankomend seizoen willen die twee teams de aanval dan ook gaan openen op Red Bull.

Het is echter de verwachting dat Red Bull aankomend seizoen weer de snelste renstal zal zijn. Oud-coureur Jean Alesi is van mening dat er bij Red Bull maar één man belangrijk is. In gesprek met Autosprint is hij daarover duidelijk: "Als we gaan kijken naar hoe de dingen momenteel zijn, dan is de belangrijkste factor waaraan je moet denken toch Adrian Newey. Sinds de nieuwe regels werden aangekondigd en de engineers meer vrijheid kregen, maakt Newey echt het grote verschil."