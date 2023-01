Russell steunt Gasly in strafpuntenzaak

Volgens de reglementen van de Formule 1 wordt een coureur voor één race geschorst zodra hij twaalf strafpunten verzameld op zijn superlicentie. Kersvers Alpine-coureur Pierre Gasly staat momenteel op 10 strafpunten en is dus dichtbij een schorsing. Volgens George Russell moet er gekeken worden naar het strafpuntensysteem.

Russell is naast Mercedes-coureur ook één van de kopstukken van coureursvakbond GPDA. De Brit spreekt zich vaak kritisch uit over de strafpuntenregelgeving en hij hoopt dat er snel dingen worden aangepast in het regelboek van de sport. Gasly heeft zijn strafpunten ontvangen voor allerlei kleine overtredingen en volgens Russell en zijn collega's vormt de Fransman ook geen gevaar op de baan.

Russell is vanuit zijn rol met de GPDA dan ook al in gesprek met de Formule 1 en autosportfederatie FIA over deze kwestie. De Britse Mercedes-coureur sprak zich erover uit tegenover de internationale media: "Er zijn gesprekken geweest en ik denk dat de FIA het strafpuntensysteem zeker tegen het licht gaat houden. Als een coureur een schorsing ontvangt, dan moet hij wel iets heel erg serieus hebben gedaan. Ik zou Pierre zeker niet in de categorie van gevaarlijke coureurs plaatsen. Veel van zijn strafpunten heeft hij ontvangen voor dingen die niet te maken hadden met gevaarlijk rijden. Het zou jammer als hij daardoor een schorsing krijgt."