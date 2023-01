Sainz sluit Dakar-deelname niet uit: "Zou leuk zijn als Ferrari zo'n auto bouwt!"

Ferrari-coureur Carlos Sainz genoot afgelopen week van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. De Spanjaard steunde zijn vader Carlos Sainz senior bij diens avonturen in de rally. Sainz junior is een groot fan van de rally en de Spanjaard ziet zichzelf in de toekomst ook wel meerijden in de wereldberoemde rally.

Sainz was afgelopen week een prominente gast in de Dakar Rally. De Spaanse Ferrari-coureur steunde zijn vader, volgde de rally vanuit de helikopter en bezorgde zijn vader bijna een penalty door zijn deur dicht te doen tijdens een etappe. Sainz genoot zichtbaar en werd vanzelfsprekend veelvuldig gefotografeerd en geïnterviewd door de aanwezige pers in de Saoedische woestijn.

Kameraadschap

Sainz genoot van de gehele sfeer van de rally en leek zich helemaal op zijn plek te voelen. De Ferrari-coureur deelde zijn respect in gesprek met La Gazzetta dello Sport: "Ik vind de sfeer n het bivak heel erg mooi. Er is hier echt pure competitie maar er is hier ook enorm veel respect. Je voelt dat de mensen hier elkaar graag mogen. De Dakar Rally is een mooi avontuur maar het is ook risicovol. Het is mooi om het kameraadschap te zien."

Ferrari

Momenteel is Sainz nog actief in de Formule 1, maar het is zeker niet uitgesloten dat hij in de toekomst zelf de uitdaging in de woestijn aangaat. De Spanjaard staat er niet onwelwillend tegenover: "Waarom niet? Het zou natuurlijk heel erg mooi zijn als Ferrari zo'n auto zou maken! Ik ben hier namelijk niet alleen om mijn vader te steunen, ik ben hier ook omdat ik het leuk vind. Ik volg de rally al sinds 2006. Dit kwam eerst door de verhalen van mijn vader en ook door er zelf te zijn. Het is echt een magische ervaring, zeker in het bivak."