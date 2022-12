Video: Mercedes-kopstukken delen opvallende vakantieplannen

Met de kerstdagen voor de deur gaan de meeste Formule 1-medewerkers op vakantie. Het seizoen zit er al eventjes op maar de voorbereidingen voor het komende jaar zijn in volle gang. Nu gaat men op vakantie en Mercedes-coureurs Lewis Hamilton, George Russell en hun teambaas Toto Wolff delen hun vakantie plannen. De plannen variëren van skiën tot lezen en sneeuwpoppen bouwen.

Making the most of the time off. 🙌 Lewis, George & Toto tell us their plans for the 2022 off-season... pic.twitter.com/8XGFlD7bUL