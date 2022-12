Hülkenberg maakt zich niet druk om regelwijziging: "Moeilijk onderwerp"

Autosportfederatie FIA zorgde deze week voor de nodige verbazing met een opvallende aanpassing van de Internationale Sporting Code. In dit regelboek staat nu namelijk dat teams en coureurs zonder toestemming geen politieke statements meer mogen maken. Nico Hülkenberg maakt zich er in ieder geval niet druk om.

De regels komen op een moment waarin er veel aan de hand is in de wereld. De wereldproblematiek sijpelde in de afgelopen jaren ook door in de Formule 1. Lewis Hamilton vroeg bijvoorbeeld veel aandacht voor het bestrijden van racisme en hij steunde openlijk de Black Lives Matter-beweging. Daarnaast zette bijvoorbeeld Sebastian Vettel zich veelvuldig in voor milieuzaken en droeg hij activistische shirts voorafgaand de Grands Prix.

Atleten

De acties van Hamilton en Vettel zijn onder de nieuwe regels dus verboden. Aanstaand Haas-coureur Nico Hülkenberg laat aan ntv weten zich geen zorgen te maken: "Het is een heel erg moeilijk onderwerp. We zijn atleten. We reizen af naar een land of een regio om ons werk te doen, we houden van dat werk. Ik heb ons platform echter nooit gebruikt voor politieke uitingen. Het zal mij niet zoveel beïnvloeden."

Persoonlijke mening

Hülkenberg is zich echter wel bewust van het feit dat andere coureurs wat minder tevreden zullen zijn met de regelwijziging. Vettel is met pensioen gegaan maar Hamilton zal ongetwijfeld niet blij zijn met de nieuwe regels van de FIA. Hülkenberg is daar duidelijk over: "Andere zullen hier meer last van hebben, dat is echt een persoonlijk dingetje. Iedereen heeft er een persoonlijke mening over."