Red Bull wil Perez niet onder druk zetten met aantrekken Ricciardo

Het team van Red Bull Racing stelde eerder deze maand Daniel Ricciardo aan als derde coureur voor 2023. Het contract van de Australiër bij McLaren werd ontbonden en Red Bull biedt hem nu onderdak. Volgens Helmut Marko is Ricciardo niet aangetrokken om Sergio Perez onder druk te zetten.

Perez kende dit jaar zeker geen slecht seizoen en de Mexicaan werd derde in het wereldkampioenschap. Toch was het gat met teamgenoot, en wereldkampioen, Max Verstappen soms weer groot. De komst van Ricciardo zorgt er voor sommigen voor dat de positie van Perez onder druk kan komen te staan. Perez lijkt zich daar zelf echter geen zorgen over te maken.

Red Bull-adviseur Helmut Marko benadrukt dat er niets klopt van de verhalen over het onder druk zetten van Perez. De Oostenrijkse adviseur is daar nogal duidelijk over in gesprek met zijn landgenoten van Servus TV: "Perez heeft al laten zien dat hij op een heel erg hoog niveau kan racen. Als Max er niet staat, dan staat Perez er wel. Het is niet zo dat we Perez onder druk willen zetten. Het is daarnaast wel goed voor de routine. Als we een vervanger nodig hebben, dan willen we natuurlijk wel een coureur die de auto naar de finish kan brengen."