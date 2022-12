Marko weet nog niets over Honda-toekomst: "Dat moeten we nog maar zien"

Honda is officieel gezien niet meer de motorleverancier van Red Bull Racing. Ondanks dat beide partijen eind 2021 uit elkaar gingen, werkt men nog wel samen. De krachtbronnen van Red Bull worden nog steeds gemaakt door Honda en er is nog steeds een sponsorovereenkomst. Over de toekomst is veel onduidelijkheid en volgens Helmut Marko is het een gespannen situatie.

Honda en Red Bull namen na het succesvolle seizoen 2021 afscheid van elkaar. Toch maakte men na afloop van dat seizoen een aantal afspraken met elkaar. Honda bouwt tot en met het seizoen 2025 nog de motoren, de logo's van Honda zijn nog zichtbaar op de Red Bulls en de krachtbronnen heten vanaf 2023 officieel Honda RBPT.

Gespannen situatie

Hoe de samenwerking er vanaf 2026 uitgaan zien is nog niet duidelijk. In dat jaar gaan er nieuwe motorreglementen gelden en Red Bull is voor dat jaar bezig met een eigen motorenproject. Bij het Duitse Auto, Motor und Sport spreekt Red Bull-adviseur Helmut Marko zich uit over de zaak: "Het is een gespannen situatie met een bepaalde geschiedenis. Toen Honda twee jaar geleden bekend maakte zich terug te trekken, hadden we in die fase helemaal niets. Honda wilde zelfs de bestaande motor niet blijven leveren. We konden dat geleidelijk veranderen naar de huidige samenwerking."

Moeilijk

Red Bull heeft in de tussentijd zelf actie ondernomen en heeft het eigen Red Bull Powertrains-project opgezet. Marko is daar duidelijk over: "Tegelijkertijd hebben we voor de toekomstzekerheid onze eigen motorenfabriek opgezet. Het is een state of the art onderkomen met nieuwe testbanken. In Sakura hebben we van Honda exact hetzelfde. Toen we besloten wie wat ging doen vanaf 2026 werd het moeilijk. Het was de bedoeling dat Honda alleen de elektrische systemen zou doen maar dat moeten we nog maar zien."