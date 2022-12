Marko kijkt terug op bijzonder COVID-plan: "Ik was bloedserieus"

Red Bull-adviseur Helmut Marko staat bekend als een man met een vlijmscherpe mening. De Oostenrijker zegt regelmatig dingen die daarna onderwerp van discussie worden. Marko deed bijvoorbeeld een aantal opvallende uitspraken aan het begin van de coronapandemie. Hij laat nu weten dat hij dat bloedserieus bedoelde.

Aan het begin van de coronapandemie in 2020 lag de gehele wereld op zijn gat. Marko kwam in de begindagen van de coronapandemie met een opvallend plan. De Oostenrijker had het idee om zijn coureurs opzettelijk te besmetten met COVID om ervoor te zorgen dat ze immuniteit konden opbouwen. Het plannetje van Marko werd niet bepaald met gejuich ontvangen en kreeg de nodige kritiek.

Marko kijkt twee jaar later terug op zijn opvallende uitspraken. De Oostenrijker had zich ingelezen en met medici gesproken en kwam daarna met zijn plan. In gesprek met Road and Talk kijkt hij daarop terug: "Ik was bloedserieus. Doktoren dachten dat je het één keer kon krijgen en dat het dat voorbij was. We wisten toen niet dat je het een tweede of derde keer kon krijgen. We hadden het over jonge, sterke mensen. Het is een soort griep. Stel je voor dat Max het vorig jaar op het verkeerde moment had gehad. Dan had hij het kampioenschap weggegooid."