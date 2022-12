Marko maakt zich niet druk om verhalen over spijkerhard imago

Red Bull-adviseur Helmut Marko staat bekend als een goudeerlijke en tevens spijkerharde man. De Oostenrijker heeft als adviseur een uitgebreid takenpakket en is onder andere verantwoordelijk voor de talentenploeg. Marko kent de verhalen over zijn imago maar dat maakt hem niet zoveel uit, hij ziet het zelfs als zijn plicht.

Marko staat bekend als een man met een neus voor talent. De Oostenrijkse adviseur is al geruime tijd verantwoordelijk voor de talentstal van Red Bull en stond aan de wieg van de loopbanen van onder andere Max Verstappen, Sebastian Vettel, Pierre Gasly en Carlos Sainz. Toch heeft Marko ook de nodige coureurs de deur moeten wijzen.

Excuus

Marko weet dat men hem ziet als een spijkerharde man, het maakt hem echter niets uit. De Oostenrijker ziet het als zijn taak en benadrukt dat nog maar eens in gesprek met Road and Track: "Nee, ik ben daar niet zo mee bezig. Er is in de autosport altijd wel een excuus te bedenken. Dat het ligt aan de motor, de banden, het chassis en ga zo maar door. Jammer genoeg worden veel talenten gesteund door ouders die er veel geld aan uitgeven. Soms geven ze dus meer geld uit dan dat ze hebben."

Plicht

Marko krijgt regelmatig te maken met ouders die met geld blijven smijten. De Oostenrijker is van mening dat hij dan maar de stoute schoenen moet aantrekken en de slecht nieuws-gesprekken moet voeren: "Ze doen er alles aan om hun droom in vervulling te laten gaan. Die droom is om hun zoon een succesvolle coureur te laten worden. Het is dan mijn plicht om hen op een gegeven moment te vertellen dat ze beter een andere richting op kunnen gaan en moeten stoppen met geld weggooien."